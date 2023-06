Na Hrad Devín prídu opäť rytieri, priblížia obdobie renesancie

Bratislava 3. júna (TASR) - V sobotu na bratislavský Hrad Devín opäť zavítajú rytieri. Návštevníkov presunú do obdobia renesancie. Areál hradu bude otvorený od 10.00 h do 19.00 h. Informuje o tom Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel Tostabur, ktoré podujatie organizuje.



Nachystané budú ukážky bojovej pripravenosti v podaní janičiarov, ktorí boli označovaní za výkvet osmanskej armády. Návštevníci môžu nahliadnuť aj do života profesionálnych žoldnierov, tzv. landsknechtov, z prvej polovice 16. storočia, ktorých budú sprevádzať nie menej bojovo naladené ženy. Tešiť sa môžu aj na Renesančný rytiersky turnaj, v ktorom podľa organizátorov budú štyria rytieri bojovať na koňoch o priazeň publika v skúškach šikovnosti i stretoch v rytierskom klaní.



Chýbať nebudú ani renesančné tance, pri ktorých sa budú chcieť urodzené dámy zapáčiť saskému vyslancovi. Pripravená je tiež streľba z luku a kuše či vrhanie nožov, pre najmenších návštevníkov detský kútik s rôznymi hrami.



Organizátori zároveň pripomínajú, že na Hrade Devín platí zákaz vstupu so psom s výnimkou vodiaceho psa pre zrakovo znevýhodnených.