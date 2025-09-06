< sekcia Regióny
Na hrad Devín prídu opäť rytieri, priblížia obdobie stredoveku
Autor TASR
Bratislava 6. septembra (TASR) - Na bratislavský hrad Devín zavítajú v sobotu opäť rytieri. Návštevníkov prenesú do obdobia stredoveku. Informuje o tom Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel Tostabur, ktoré podujatie organizuje.
Pripravené je nahliadnutie do prvej polovice 16. storočia, keď európske bojové polia križovali bojovníci „landsknechti“ sprevádzaní nie menej bojovo naladenými ženami, stredoveké tance, kúzelnícke okienko či recitál dobovej hudby, prózy a poézie. Chýbať nebude ani Uhorský rytiersky turnaj inšpirovaný autentickým dianím pri nastolení tzv. Žitavského mieru, ktorý uzavrel palatín Thurzo ako zástupca Uhorska s Osmanskou ríšou.
„Jednotliví účastníci turnaja majú svoj predobraz v reálnych historických osobnostiach uhorských dejín. Konfrontácia rozličných kultúr však nezostane len pri mierovom meraní síl v jednotlivých jazdných a peších disciplínach,“ približujú organizátori.
Počas celého dňa bude k dispozícii napríklad aj strelnica s lukmi, kušami a vrhaním nožov, vozenie na živom i drevenom koni, detský kútik s rôznymi hrami, ale aj remeselné a predajné stánky.
