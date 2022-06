Na Hrad Devín sa vracajú rytieri, priblížia obdobie renesancie

Bratislava 4. júna (TASR) - Na bratislavský Hrad Devín sa po dvoch rokoch opäť vracajú rytieri. V sobotu návštevníkov presunú do obdobia renesancie. Areál hradu bude otvorený do 18.00 h. Informuje o tom Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel Tostabur, ktoré podujatie organizuje.



Návštevníci môžu nahliadnuť do života profesionálnych žoldnierov, tzv. landsknechtov, z prvej polovice 16. storočia, ktorých budú sprevádzať nie menej bojovo naladené ženy. Tešiť sa môžu aj na Renesančný rytiersky turnaj, v ktorom podľa organizátorov budú štyria rytieri bojovať na koňoch o priazeň publika v skúškach šikovnosti i stretoch v rytierskom klaní.



Chýbať nebudú ani renesančné tance, pri ktorých sa budú chcieť urodzené dámy zapáčiť saskému vyslancovi, satirický, ale tragicky ladený príbeh z obdobia "hugenotských vojen" vo Francúzsku či recitál renesančnej hudby a poézie. Pripravená je tiež streľba z luku a kuše či vrhanie nožov v dobovej strelnici, pre najmenších návštevníkov detský kútik s rôznymi hrami.



Organizátori zároveň pripomínajú, že na hrade Devín platí zákaz vstupu so psom s výnimkou vodiaceho psa pre zrakovo znevýhodnených.



Rytieri by sa mali tento rok na Hrad Devín vrátiť ešte niekoľkokrát. V júli a v septembri by mali priblížiť obdobie stredoveku, "návrat" do renesancie je naplánovaný aj na august.