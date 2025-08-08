< sekcia Regióny
Na hrad Šášov zavítajú šermiari aj sokoliari
Autor TASR
Žiar nad Hronom 8. augusta (TASR) - Na hrad Šášov neďaleko Žiaru nad Hronom zavítajú v nedeľu (10. 8.) šermiari, sokoliari aj bábkové divadlo. Konať sa tu bude 21. ročník tradičného letného kultúrneho podujatia Šášovské hradné hry. Ako informovala Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Gron, na návštevníkov čaká popoludnie s programom plným dobrodružstva, histórie a zábavy pre celú rodinu.
V úvode podujatia môžu o 14.30 h absolvovať výstup na hrad s komentovanou prehliadkou. V lese pod hradom na nich bude čakať plnenie úloh pod názvom Kto vyslobodí Eufrozínu Dóczy. Hlavný program so začiatkom o 16.00 h ponúkne šermiarske vystúpenia v podaní stredovekého spolku rytierov Vir fortis, bábkové divadlo Zlatovláska a vystúpenia Sokoliarov svätého Bavona. Chýbať nebudú ani ďalšie sprievodné aktivity, ako lukostreľba, tvorivé dielne či jazda na koni.
