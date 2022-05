Na hrad v Slovenskej Ľupči sa po 100 rokoch vráti pôvodný oltár

Slovenská Ľupča 8. mája (TASR) – Najväčším lákadlom tohtoročnej letnej turistickej sezóny na hrade v Slovenskej Ľupči v okrese Banská Bystrica bude pôvodný oltár. Ten sa na svoje miesto vráti po približne 100 rokoch. Pre TASR to uviedol kastelán hradu Ľupča Vladimír Homola.



"V spolupráci so Stredoslovenským múzeom chystáme veľký projekt, reštaurujeme pôvodný oltár, ktorý sa na tomto hrade nachádzal pred 100 rokmi. Po zreštaurovaní ho vrátime na jeho pôvodné miesto do hradnej kaplnky," uviedol Homola. Ako dodal, ide o dôležitý míľnik, keďže na hrade sa veľa pôvodných exponátov nezachovalo.



"V rámci budovania muzeálneho obsahu pripravujeme aj novú inštaláciu zbraní, ktoré sa na hrade v minulosti vyskytovali, a to od obdobia tatárskych vpádov až po druhú svetovú vojnu," dodal kastelán hradu.



Hrad Ľupča je od roku 2002 súkromným majetkom Železiarní Podbrezová, ktoré sa historickú pamiatku rozhodli zrekonštruovať a sprístupniť širokej verejnosti. Tento rok tak na hrade oslavujú 20. výročie jeho systematickej obnovy. Za ten čas sa podarilo obnoviť dolné nádvorie, na celom hrade bola vymenená strešná krytina a obnovená bola i väčšina jeho vonkajšej fasády. Aktuálne sa práce zameriavajú na obnovu najstarších hradných častí.



Hrad Ľupča podľa jeho kastelána v období pred pandémiou nového koronavírusu navštívilo okolo 23.000 návštevníkov ročne. "Naša hlavná sezóna je v mesiacoch júl a august, keď prichádza 80 percent návštevníkov. Pokles počas pandémie bol evidentný, ale teraz už začíname pociťovať, že je o hrad zvýšený záujem," poznamenal Homola.