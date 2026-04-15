Na hrade Beckov nainštalujú starý nepoužívaný klavír
Autor TASR
Beckov 15. apríla (TASR) - Terasu hradu Beckov doplní od piatka (17. 4.) do 17. mája starý nepoužívaný klavír a z neho tiahnuce sa struny, na ktoré bude hrať vietor. Zvukovú inštaláciu tam osadí združenie ooo v rámci projektu Európskeho hlavného mesta (EHMK) Trenčín 2026. TASR o tom informoval Martin Krištof zo združenia ooo.
Vernisáž zvukovo vizuálnej inštalácie kanadského umelca Gordona Monahana Piano Listening to Itself at Beckov Castle sa uskutoční v piatok o 18.00 h. Monahan ukáže možnosti klavíra, ktorý už neplní funkciu tradičného hudobného nástroja, no získava niekoľko nových funkcií. Jednou z nich je monumentálny drevený reproduktor. „Staré koncertné krídlo sa ocitá na vrchole hradu Beckov. Položené na hradnej terase, mení sa z nástroja na zvukový objekt. Klavír spájajú s hradnými múrmi desiatky metrov napnutých strún, ktoré rozvibrujú motorčeky a hrajú skladby Henryho Cowella a Nepomuka Hummela, zároveň sa cez ne preplieta vietor, ktorý hrá vlastné skladby,“ opísal kurátor diela Fero Király.
Monahan v sobotu (18. 4.) vystúpi aj v centre ŽiTo v SÝPKE v Moravskom Lieskovom, kde ooo v spolupráci so ŽiTom pripravilo celodenný event spojený s Trhom v sýpke, koncertami a diskusiami, na ktorom hlavnú úlohu budú mať reproduktory a mikrofóny, ale nie ako sprostredkovatelia zvuku, ale ako hudobné nástroje, dodal Krištof.
