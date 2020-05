Na Beckovskom hrade pomáhali deti šašovi hľadať nové topánky

Beckov 31. mája (TASR) – Čarovnú truhlicu šaša Becka plnú sladkých prekvapení mohli otvoriť deti na hrade Beckov po vyriešení niekoľkých úloh na víkendovom podujatí Šašo Becko deťom.



Podľa výkonného riaditeľa združenia Hrad Beckov Petra Pastiera sa šašo počas karantény rozhodol zavesiť svoje topánky na hlavnú bránu tak vysoko, aby ich nedokázal zvesiť. "A zároveň ho to nelákalo chodiť von. Dnes, keď už môže von chodiť, nemá topánky a potrebuje nové. S tým mu pomáhali deti. Keď sa im to podarilo, získali vďaka kúzelnému heslu možnosť otvoriť poklad," vysvetlil Pastier.



"Pre mladších návštevníkov sme na Deň detí pripravili aj výstavu Erbovné beštie. Figurálnu výstavu, ktorá zobrazuje rôzne mýtické bytosti na štítoch a erboch európskych šľachticov. Od 6. júna by sme mali otvoriť hradné hospodárstvo a opäť na hrade privítať sokoliarov a osem druhov zvieratiek. Návštevníci sa budú môcť povoziť aj na poníkovi a vyskúšať si rôzne remeslá. Máme tu kováčsku dielňu, hrnčiarinu, výrobcu z cínu a ďalšie remeslá," uviedol výkonný riaditeľ združenia Hrad Beckov.







Šašovi Beckovi pomáhali aj návštevníci z Bratislavy. "Je to náš prvý výlet po korone. Bolo to veľmi zaujímavé. A tým, že sme museli hľadať topánky rôzneho typu, dokonca aj španielska čižma tu bola, dostali sme sa takmer všade," zhodnotili návštevu hradu.