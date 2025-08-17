< sekcia Regióny
Na hrade Bystrica osadili nové informačné tabule
Autor TASR
Považská Bystrica 17. augusta (TASR) - Turisti navštevujúci hrad Bystrica v považskobystrickej časti Považské Podhradie získajú o historickej pamiatke viac informácií vďaka novým informačným tabuliam. Informovala o tom Marika Hruštincová z oddelenia rozvoja mesta a cestovného ruchu.
„Pôvodné drevené informačné tabule už mali svoj vek, ale pod ich zlý stav sa podpísalo aj konanie vandalov. Dali sme preto vyrobiť nové konštrukcie a zatiaľ sme v okolí hradu osadili tri. Veríme, že tentoraz vydržia dlhšie a nestanú sa terčom vandalov. Slúžia všetkým,“ zdôraznila Hruštincová.
Vďaka textom na informačných tabuliach sa návštevníci dozvedia veľa zaujímavého, a to nielen o histórii, ale aj o unikátnych objavoch, ktoré sa podarilo na Považskom hrade nájsť počas jeho obnovy.
„Prvá tabuľa (pri kaštieli Burg) ponúka základné informácie o hrade, stručný prehľad histórie aj majiteľov. Súčasťou sú tiež historické zobrazenia pohľadníc, rytín aj fotografií. Druhá informačná tabuľa zachytáva povesti. Nesmie chýbať tá najznámejšia o krásnej Hedvige, ktorá sa úzko viaže k hradu. Tretia tabuľa je novinkou, opisuje reštaurovanie, výskumy a zachytáva najzaujímavejšie lokality a časti hradu s tým spojené,“ doplnila Hruštincová.
