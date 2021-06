Na hrade Čabraď bude od začiatku prázdnin nový infostánok

Hrad Čabraď, foto z archívu. Foto: TASR - Lenka Krošláková

Čabradský Vrbovok 21. júna (TASR) - Návštevníkov hradu Čabraď v okrese Krupina bude od začiatku prázdnin vítať nový infostánok. V týchto dňoch ho dokončujú členovia združenia Rondel, ktoré na obnove starovekého hradu pracuje už niekoľko sezón.povedal TASR predseda združenia Albert Loydl. "Materiály a informácie o hrade tam bude podávať dôchodkyňa, ktorá s nami už dlhšie spolupracuje," dodal.Informačný stánok by mal vykryť dopyt po propagačných materiáloch o hrade a uspokojiť tak množstvo prichádzajúcich turistov.pripomenul Loydl.Členovia združenia už pracujú na stavbe striešky nad vstupom do pivničky pod hradnou sýpkou, kde už dlhší čas zateká.doplnil predseda združenia. Pracovať na tom budú zrejme svojpomocne, keďže grant od Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý na to získali, mešká. Pracovať možno začnú aj na stavbe južného portálu tretej brány, ktorú už majú od pamiatkarov povolenú.Na hrade v minulých rokoch pracovali aj dobrovoľníci z viacerých európskych krajín. Situácia s pandémiou nového koronavírusu však aj tento rok pohyb takýchto skupín výrazne obmedzila, a tak pri obnove budú pomáhať najmä samotní členovia združenia s niekoľkými dobrovoľníkmi.Hrad Čabraď vznikol približne v polovici 13. storočia. V roku 1276 bol jeho majiteľom comes Derš z rodu Huntovcov. Hrad chránil v minulosti prístup k banským mestám, a preto oň často bojovali rôzne vojská. Na začiatku 14. storočia ho dobyl Matúš Čák a v polovici 15. storočia ho obsadilo vojsko Jána Jiskru. Od roku 1622 bol majetkom Petra Koháriho. V majetku rodu zostal až do svojho zániku v roku 1812, keď ho posledný mužský potomok Koháriovcov dal podpáliť. Hrad odvtedy pustol. Zaujímavosťou je, že zrúcanina sa nachádza na území prírodnej rezervácie s početným výskytom plazov.