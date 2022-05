HRAD ČABRAĎ: Na pokračovanie obnovy sa podarilo získať podporu

Čabradský Vrbovok 24. mája (TASR) – S výraznejšou podporou nadácií a Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) bude tento rok prebiehať obnova hradu Čabraď v okrese Krupina. Občianskemu združeniu Rondel, ktoré túto pamiatku opravuje, sa podarilo získať podporu v troch projektoch.



"Prvým je projekt s názvom Pomoc pre hrad Čabraď, ktorý nám podporila Nadácia Tatra banky. Do prác na obnove hradu sa prostredníctvom tejto pomoci zapoja firemní dobrovoľníci," uviedol pre TASR predseda združenia Albert Loydl.



Ich dobrovoľnícka činnosť bude zameraná najmä na pomoc pri čistení vyznačených chodníkov na hrade, vypĺňaní veľkých škár v hradných múroch, oprave podlahy v hradnej sýpke, výrobe nového stola a lavíc do kuchyne.



Druhým podporeným projektom je projekt s názvom Čabraď 2022 - kde sa kameň lial, ktorý podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. "Projekt je pokračovaním predchádzajúcich projektov, zameraných na záchranu a obnovu južného portálu 3. vstupnej brány, kde sa v rámci dobrovoľníckych aktivít pracuje na zrekonštruovaní portálu jeho odliatím z umelého kameňa, na základe zachovaných zvyškov," priblížil projekt Loydl. "Chceme tak vytvoriť bezpečný a pohodlný vstup do horného hradu pre návštevníkov," dodal. Vzhľadom na potrebný rozsah prác a možnosti združenia je táto práca naplánovaná na viacero sezón.



"Tretím projektom, ktorého výsledok budeme držať v rukách až koncom roka, je plánované spracovanie a tlač zborníka - publikácie o hrade, histórii jeho záchrany, prírodnej rezervácii a zhodnotenie výsledkov doteraz vykonaných archeologických výskumov. Na jeho vydanie sme získali podporu z Banskobystrického samosprávneho kraja," uviedol Loydl k ďalšiemu projektu.



Podľa neho členovia združenia budú tiež radi, ak sa im podarí získať aj nových dobrovoľníkov, ktorí by pomohli priložiť ruku k dielu, hoci len na deň či dva. "Za odmenu im vieme sľúbiť pobyt v príjemnom a nerušenom prírodnom prostredí, v kolektíve veselých ľudí, neopakovateľné zážitky a tiež vedomosti, ktoré sa ťažko inde získavajú," doplnil.



Hrad Čabraď vznikol približne v polovici 13. storočia. V roku 1276 bol jeho majiteľom comes Derš z rodu Huntovcov. Hrad chránil v minulosti prístup k banským mestám, a preto oň často bojovali rôzne vojská. Na začiatku 14. storočia ho dobyl Matúš Čák a v polovici 15. storočia ho obsadilo vojsko Jána Jiskru. Od roku 1622 bol majetkom Petra Koháriho. V majetku rodu zostal až do svojho zániku v roku 1812, keď ho posledný mužský potomok Koháriovcov dal podpáliť.