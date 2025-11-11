< sekcia Regióny
Na hrade Červený Kameň opravili časť strechy
Zásah zabránil zatekaniu vody.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Na juhovýchodnej časti hradu Červený Kameň opravili časť strechy, zásah zabránil zatekaniu vody do interiérov hradu. TASR o tom informovala vedúca oddelenia marketingu a komunikácie Slovenského národného múzea (SNM) Barbora Zajačková. Podľa nej išlo o technicky nevyhnutné opatrenia, ktoré mali odvrátiť hroziacu haváriu.
„Stav medenej strešnej krytiny na tejto časti hradu bol zo strany bývalého vedenia SNM dlhodobo zanedbávaný. Neboli prijaté potrebné opatrenia, čo viedlo k postupnému zhoršovaniu technického stavu. Počas intenzívnych dažďov v auguste došlo k výraznému zatečeniu vnútorných priestorov budovy, konkrétne do miestnosti depozitára nábytku,“ priblížila Zajačková.
Rozsiahle poškodenia potvrdila podľa nej následná obhliadka. „Ministerstvo kultúry SR v spolupráci so SNM a Správou rezortných zariadení MK SR zabezpečilo koordináciu prác zameraných na stabilizáciu strešnej konštrukcie a prevenciu ďalších škôd,“ spresnila.
Dodala, že vzhľadom na množstvo prasklín nebolo možné pristúpiť k čiastočnému zásahu. „Jediným účinným riešením bola výmena poškodených pásov krytiny a ich fixácia do dreveného záklopu, aby sa predišlo opätovnému zatekaniu a poškodeniu objektu počas zimného obdobia so zvýšeným náporom vetra, dažďa a snehu,“ uviedla.
