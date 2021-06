Na hrade Čičva organizujú dobrovoľnícke brigády

Sedliská 4. júna (TASR) - Obmedzené možnosti zapojenia nezamestnaných do obnovy kultúrnych pamiatok tento rok priviedli občianske združenie Pro futuro hradu Čičva z obce Sedliská v okrese Vranov nad Topľou k organizovaniu dobrovoľníckych brigád. Prvá verejná výzva na pomoc pri zveľadení jednej z najvýznamnejších kultúrnych pamiatok v okrese sa týka soboty 5. júna, keď sa bude hradný areál kosiť a hrabať.



"Krovinorezy a kosačky máme, len ľudí je málo," povedal pre TASR výkonný riaditeľ združenia Ľubomír Hutka. Ako vysvetlil, vzhľadom na rozsah plánovaných obnovných prác na hrade si tento rok na úrad práce podali žiadosť o zamestnanie 16 ľudí. Keďže im vedeli poskytnúť len štyroch a minimum potrebných pracovníkov je 11, rozhodli sa túto sezónu fungovať len na dobrovoľníckej báze. Zatiaľ, vzhľadom na nepriaznivé počasie, zorganizovali v máji dve brigády, v ďalších chcú pokračovať každú sobotu, keď to počasie dovolí.



"Chcel by som povzbudiť ľudí z Vranovského okresu, aby začali robiť niečo dobrovoľnícke. My ten hrad neopravujeme pre seba, ostane slúžiť všetkým. My sme len prostriedok, ako zachrániť tento dominantný prvok Vranovského okresu," vyjadril sa Hutka s tým, že i "spoločnosť by mohla aspoň raz za rok priložiť ruku k dielu". Podľa jeho slov nemusí byť práca na hrade "len o robote a drine", ale aj o kultúrnom zážitku v prírode. Každému zapojenému dobrovoľníkovi v prípade záujmu je ochotný poskytnúť komentovanú prehliadku hradu. Keďže sú od konca júna naplánované už aj stavebné práce, dobrovoľníci sa budú môcť i vzdelávať. "Budú sa môcť priučiť, ako sa stavalo v stredoveku, bez cementu, lepidiel a tiež tesárskym prácam, keďže máme v pláne obnoviť aj klenby, pod ktoré budeme musieť vytvoriť aj debnenie," doplnil.