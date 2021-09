Na hrade Fiľakovo chýbali cez leto opäť najmä zahraniční návštevníci

Fiľakovo 13. septembra (TASR) – Medzi návštevníkmi Fiľakovského hradu chýbali aj počas tohto leta najmä turisti zo zahraničia, na celkovej návštevnosti sa podieľali len 29 percentami, čo je o osem percent menej ako minulý rok. V roku 2019, v poslednej sezóne pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu, pritom zahraniční turisti tvorili až 51 percent návštevnosti. Pre TASR to uviedla zastupujúca riaditeľka Hradného múzea vo Fiľakove (HMF) Valéria Budaiová.



Fiľakovský hrad odštartoval tohtoročnú turistickú sezónu na začiatku mája, do konca augusta do hradného areálu zavítalo 8845 návštevníkov. V porovnaní s minulým rokom je síce počet o niekoľko desiatok ľudí vyšší, oproti roku 2019 však ide o pokles viac ako o 9000 osôb.



„Podobná štatistika je aj v prípade platiacich návštevníkov. Kým v roku 2019 bol počet platiacich návštevníkov 13.608, v roku 2020 to bolo iba 4964 osôb a v tomto roku ešte menej,“ dodala Budaiová s tým, že pokles platiacich návštevníkov oproti obdobiu spred pandémie predstavuje približne 70 percent.



Na Fiľakovskom hrade výrazne ubudlo zahraničných turistov, ktorí v roku pred pandémiou tvorili viac ako polovicu návštevnosti. Podľa zastupujúcej riaditeľky HMF sú dôvodom najmä sprísnené pravidlá pri vstupe na územie Slovenska v rámci protipandemických opatrení. Letnú sezónu na hrade napriek tomu hodnotia pozitívne.



„Obávala som sa, že pokles bude výraznejší. S obdobím pred pandémiou to nemá veľký význam porovnávať. Z ekonomického hľadiska však pociťujeme výpadok platiacich návštevníkov,“ poznamenala Budaiová.



Vo Fiľakove od júla pokračovala aj rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, a to vďaka finančným prostriedkom, ktoré samospráva získala z dotačného systému Ministerstva kultúry SR. V rámci projektu sa práce zamerali na obnovu v poradí už tretej z delostreleckých komôr, takzvaných kazemát, osadenie oceľových schodísk k dvom už obnoveným kazematám a dokončenie odvodnenia celej plochy nádvoria stredného hradu a terénne úpravy v jeho západnej časti.



„Priebežne so sanačnými prácami prebieha aj archeologický a architektonicko-historický výskum tejto časti hradu. Obnovením všetkých troch kazemát hrad získa nové sprístupnené priestory,“ doplnila Budaiová. Ako prezradila, novou atrakciou pre návštevníkov bude postavenie pravekej pece s prístreškom v areáli hradu, využívať sa však bude až v budúcej sezóne.



Tohtoročná turistická sezóna na hrade vo Fiľakove potrvá do 15. novembra. Pre návštevníkov sú v jej závere pripravené i dve podujatia. V nedeľu 19. septembra to bude už 21. ročník Fiľakovských hradných hier a vo štvrtok 23. septembra vernisáž výstavy fotografií amatérskej súťaže Fotonatura 2021 spojená s odovzdávaním cien víťazom.