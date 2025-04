Na hrade Ľubovňa otvorili letnú sezónu šermiari a sokoliari

Stará Ľubovňa 27. apríla (TASR) - Na hrade Ľubovňa otvorili v nedeľu letnú turistickú sezónu. Počas otváracieho ceremoniálu pripravili pre návštevníkov šermiarske a sokoliarske vystúpenia. Ako pre TASR potvrdil riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík, tento rok pripravili aj novinky.



Šermiarske súboje predviedla skupina historického šermu Páni Spiša. Trio Dulcinea dotvorilo atmosféru so živou dobovou hudbou, lákadlom boli aj sokoliari sv. Bavona.



Netradične sezónu začínajú derniérou výstavy Komnata princezien de Bourbon. „Uzatvárame ju preto, aby sme 17. júla za účasti grófa Josého Miguela Zamoyskeho de Bourbon Navarra zo španielskeho dvora otvorili klenotnicu hradu. V expozícii vystavíme šperky princezien Izabely a Karolíny a tiež kúsky zo súkromnej zbierky grófa,“ uviedol Mikulík.



Najväčšou tohtoročnou novinkou je sprístupnenie podzemia gotického paláca. Počas sezóny sa na hrade uskutoční viacero koncertov a ďalších podujatí pre rodiny s deťmi, ako aj tradičné hradné slávnosti.



Na hrade dokončujú rekonštrukciu vojenských kasární, ktoré by mali byť skolaudované počas letných prázdnin. Areál by mali v lete sprístupniť verejnosti.