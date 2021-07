Na hrade Ľubovňa ponúknu návštevníkom štyrikrát denne rozprávku

Stará Ľubovňa 19. júla (TASR) - Návštevníci hradu Ľubovňa si môžu pozrieť rozprávku Múdry Maťko a blázni. Predstavenie sa bude hrať o 10.30 h, 12.30 h, 14.30 h a 16.30 h od pondelka do nedele 25. júla na nádvoriach hradu. S rozprávkou budú návštevníci putovať po celom hrade. Ako TASR informovala vedúca oddelenia školstva, kultúry, športu a mládeže Mestského úradu v Starej Ľubovni Eva Kollárová, v prípade nepriaznivého počasia ju herci odohrajú v renesančnom paláci.



"V lete k hradu Ľubovňa už neodmysliteľne patrí rozprávka s pesničkami. V poradí pätnásta bude o múdrom Maťkovi, ktorý sa vyberie na pytačky k rodičom svojej vyvolenej. Zistí však, že jeho milovaná Marka i celá jej rodina sú tak trochu hlúpi. Hoci má dievčinku rád, rozhodne sa, že sa s ňou neožení, iba ak by vo svete našiel väčších bláznov než sú oni," priblížila Kollárová.



Maťko následne navštívi viaceré miesta, kde ľuďom poradí, ako majú postupovať v rôznych situáciách.



"Blázni čakajú na Maťka aj v hlavnom meste. Tamojší kráľ s kráľovnou majú totiž plno bláznivých nápadov. Ako sa zdá, blázni žijú všade. Maťko sa teda vráti späť a ožení sa so svojou milou Markou. Je však veľmi prekvapený, keď zistí, že dievčina medzičasom zmúdrela, lebo začala chodiť do školy a prestala veriť všetkým hoaxom na internete," priblížila Kollárová.



Autorom rozprávky a zároveň režisérom je vysokoškolský pedagóg a spisovateľ Peter Karpinský. V súvislosti s rozprávkou vzniklo aj päť nových piesní. Napísali ich Eva Kollárová a Adam Kollár, hudbu skomponovali Maroš Matoľák a Daniel Lazorčák. Autorkou tanečných choreografií je Jana Biganičová. Pod scénografiu sa podpísali Natália Timaniková a Martin Jakubčo.



V rozprávke sa predstaví 33 hercov, väčšina z nich sú bývalí a súčasní žiaci Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Jána Melkoviča v Starej Ľubovni, ale aj študenti Prešovskej univerzity (PU) v Prešove a ich priatelia z Košíc či Spišskej Novej Vsi.



Organizátori apelujú na návštevníkov, aby dôsledne dodržiavali protiepidemické opatrenia a nezabúdali ani na rúška.