Na Hrade Ľubovňa pripravili počas sviatkov pre návštevníkov program

Stará Ľubovňa 20. decembra (TASR) - Na Hrade Ľubovňa pripravili pre návštevníkov počas sviatkov zaujímavý program. Z Ľubovnianskeho múzea informovali, že tešiť sa môžu na vianočný koncert, divadelné predstavenie i tematické prehliadky.



Na prvý sviatok vianočný v utorok (26. 12.) sa o 17.00 h uskutoční Vianočný koncert vážnej hudby v hradnej kaplnke. "Zaznejú skladby od Johanna Sebastiana Bacha, Franza Schuberta, ale aj vianočná koleda francúzskej piesne neznámeho pôvodu Sopra i cieli e ancor piu su. Predstaví sa Quartetto Ristretto so spevom, trúbkou a organom," uviedlo múzeum.



O deň neskôr v stredu (27. 12.) chystajú na hrade divadelné predstavenie pod názvom Vianoce na gazdovstve grófa Zamoyského v podaní zoskupenia Ramagu. Divadelníci priblížia život Jána Zamoyského s rodinou počas zimných radovánok na saniach či lyžiach. "Zavedú nás svojím umením do roku 1937. Vstupy na program sú v tento deň o 12.30 a 13.30 h," dodáva múzeum.



Okrem toho sa môžu návštevníci od 28. do 31. decembra tešiť aj na tematické vianočné prehliadky s lektorom. Predstavia na nich vianočné zvyky na šľachtickom dvore a v regióne severného Spiša.



Hrad je od októbra uzavretý, hradné brány budú pre návštevníkov mimoriadne otvorené od 27. decembra do 7. januára, s výnimkou prvého dňa nového roka.