Na Hrade Ľubovňa sa stretli potomkovia jeho bývalých majiteľov

Stará Ľubovňa 31. júla (TASR) - Na Hrade Ľubovňa sa tento týždeň stretli potomkovia bývalých majiteľov, podľa riaditeľa Ľubovnianskeho múzea Dalibora Mikulíka to bola prelomová udalosť, ktorá sa určite zapíše nielen do hradných dejín. "Možno si povieme, malý región a malý hrad na východe Slovenska, ale jeho bývalí majitelia, Zamoyskí, Lubomírski a Raiszovci, mali prepojenie na španielsky či francúzsky dvor a myslím, že to, čo písali ich predkovia, sú svetové dejiny. Je to veľká vec, že sa na hrade stretli traja páni s modrou krvou," skonštatoval.



Do Starej Ľubovne pricestovali Ján Lubomirski-Lanckoroňski z Varšavy, Juraj VI. Lublováry Raisz, ktorý žije v Maďarsku, a Jozef Michal Zamoyski z Madridu. Predkovia týchto troch šľachtických rodov hrad vlastnili a budovali postupne v rokoch 1593 až 1944. Na hrade vytvorili pri tejto príležitosti akúsi vlastnú dvornú etiketu. Okrem toho, že ich previedli priestormi a jednotlivými expozíciám hradu, mohli si napríklad zahrať živý šach a užili si tradičný hradný bál.



V rámci programu navštívili aj múzeum v Červenom Kláštore, zavítali do Kúpeľov Vyšné Ružbachy, o ktorých rozvoj sa zaslúžili predkovia týchto šľachtických rodov, tiež do Vysokých Tatier a boli si pozrieť aj rodové sídlo Raiszovcov v Budimíre pri Košiciach. "Na stole mali miestnu minerálnu vodu, miestny alkohol, ponúkli im aj regionálne špeciality, gróf Zamoyski si dokonca vyskúšal aj tradičný ľudový odev Goralov, z čoho mal nesmierny zážitok. Nemali žiadne maniere ani zvláštne požiadavky, bez problémov prišli, hoci tam hrozili problémy s dopravou, keďže letecké spoločnosti štrajkujú," dodal Mikulík, na ktorého ľudsky zapôsobili veľmi dobre. Grófov Raisza a Zamoyského už poznal predtým, keďže hrad v minulosti aj navštívili, Lubomirski bol na hrade prvýkrát.



Františka Marcinová, ktorá šľachticov sprevádzala priestormi hradu, dodala, že všetci veľmi pozitívne reagovali najmä na podobizne svojich predkov. Zaujímala ich však celá história hradu. "Toto je pre nás splnený sen, veľmi dávno sme hovorili o tom, že by bolo krásne, keby sa tu stretli zástupcovia tých troch najvýznamnejších rodov. Je skvelé, že sa to podarilo tento rok, keď si pripomíname významné výročie začiatku a konca poľského zálohu, čo boli tiež veľké udalosti v histórii hradu," skonštatovala Marcinová. Podujatie sa konalo pri príležitosti projektu UZOL Stará Ľubovňa mesto kultúry 2021.