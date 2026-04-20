Na hrade Ľubovňa tento rok sprístupnia po obnove celý areál
Múzeum spravuje stredoveký hrad, podhradie a skanzen, čo je dohromady 41 objektov.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 20. apríla (TASR) - Na hrade Ľubovňa i v jeho podhradí finišujú prípravy na novú letnú sezónu. Tento rok pritom návštevníkom sprístupnia celý hradný areál, ktorý za posledných 30 rokov prešiel kompletnou rekonštrukciou. Pre TASR to potvrdil riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík s tým, že slávnostné otvorenie letnej sezóny bude v piatok 24. apríla v skanzene a o dva dni neskôr aj na hrade.
„Návštevníci sa tento rok dostanú do všetkých častí, objektov aj expozícií, ktoré máme. Aj vďaka tomu, že opäť sprístupňujeme novú časť hradu po obnove, ktorá doteraz nebola verejne dostupná, veríme, že si k nám opäť nájdu cestu,“ uviedol Mikulík. Minulý rok bol pritom rekordný, keď na Ľubovniansky hrad zavítalo viac ako 214.000 turistov.
Múzeum spravuje stredoveký hrad, podhradie a skanzen, čo je dohromady 41 objektov. Tie bolo potrebné pred novou sezónou poupratovať a vyčistiť. „Začali sme v podstate už v decembri, a keď sme to správne rátali, tak je to takmer 230 okien, približne 4000 zbierkových predmetov a niekoľko tisíc metrov štvorcových podláh, pričom niektoré sú hlinené a treba ich ošetriť tradičným spôsobom. Okrem toho spravujeme aj sedemhektárové pozemky, ktoré bolo potrebné pohrabať a následne ich budeme aj kosiť,“ priblížil Mikulík.
Zároveň potvrdil, že aktuálne finalizujú program počas sezóny, ktorý sa ponesie v duchu troch významných udalostí - 70 rokov existencie múzea, 20. ročník hradných rozprávok s pesničkami a tiež sprístupnenie objektu vojenských kasární z 18. storočia po rekonštrukcii. „Zatiaľ to bude bez expozície, aj keď malé prekvapenie pre návštevníkov v tejto obnovenej časti hradu chystáme,“ dodal riaditeľ.
Slávnostné otvorenie letnej sezóny v skanzene sa bude v piatok niesť v znamení podujatia „Rok na hornom Spiši: Na Dzura“ a bude plné zvykov a tradícií. Návštevníci uvidia ukážky ťahania syrových nití, zažijú rozprávanie o pastierskej mágii a živote na salaši a ľudoví umelci im predvedú piesne a tance súvisiace s valasko-pastierskym prostredím. Nedeľa 26. apríla bude na hrade patriť šermiarskej skupine Páni Spiša, sokoliarom sv. Bavona či dobovej hudbe v podaní Michala Smetanku.
