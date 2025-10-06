< sekcia Regióny
Na hrade Ľubovňa zrekonštruovali stenu a vojenské kasárne
Na oboch nádvoriach došlo k odvodneniu a úpravám povrchu, nový vzhľad dostala aj studňa.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 6. októbra (TASR) - Ľubovniansky hrad prešiel ďalšou významnou obnovou. Rekonštrukcie sa dočkala spadnutá severovýchodná stena hradu i dve nádvoria. Výsledkom prác za 1,2 milióna eur, ktoré trvali dva roky, sú nielen opravené múry, ale aj nová expozícia. Tá pribudne na hrade budúcu letnú sezónu. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK).
Na oboch nádvoriach došlo k odvodneniu a úpravám povrchu, nový vzhľad dostala aj studňa. Rekonštrukciou sa taktiež vytvoril nový priestor pre sokoliarov, takzvaný sokoliarsky dvor. Počas prác objavili archeológovia viaceré vzácne nálezy, najmä kuchynskú keramiku ako hrnce, misky, poháre, ale aj kachlice z pece, sklenenú fľašku, mince, mosadzný gombík z uniformy, hraciu kocku či britvu.
„Za posledných 20 rokov sa na hrade urobil veľký kus práce. Nie tak dávno bol hrad vedený ako ruina, dnes je pýchou celého Prešovského kraja. Verím, že aj táto posledná rekonštrukcia, ktorá odhalila vojenské kasárne a odkryla množstvo archeologických nálezov, bude ďalším lákadlom pre návštevníkov. Prvú archeologickú expozíciu artefaktov a bežného života vojaka zo 17. storočia budú môcť návštevníci vidieť už budúcu letnú sezónu,“ priblížil predseda PSK Milan Majerský.
Prvá archeologická expozícia vojenských kasární z 18. storočia predstaví vybrané nálezy z archeologického výskumu. Súčasťou budú moderné interaktívne prvky, avšak spojené s prezentáciou odhalených architektonických prvkov hradu. Návštevníci sa dozvedia viac o živote hradného vojaka, každodenných povinnostiach posádky i o význame obranných prvkov. Jedným z nich je aj zachovaná delová strieľňa, ktorú bude možné vidieť v autentickej podobe.
„Touto obnovou hradu sa kompaktne uzavrela hradná fortifikácia a vytvoril sa prestrešený a hodnotný priestor pre nové expozície a výstavy. Múzeum plánuje prezentovať život vojenskej posádky hradu, ktorá v čase ukrytia poľských korunovačných klenotov predstavovala 250 mužov. Návštevníkom sa sprístupnia časti hradu, ktoré boli neprístupné stovky rokov,“ uviedol riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík.
Severovýchodná hradba s výškou opevnenia 12 metrov a dĺžkou 50 metrov bola kedysi dôležitou obrannou líniou hradu v ťažko dostupnom teréne. Práve táto poloha sťažovala stavebné práce. Všetky tony kameňa, ktoré boli pri rekonštrukcii použité, totiž museli robotníci prenášať ručne.
Celková výška rekonštrukcie predstavuje 1,2 milióna eur. Ministerstvo kultúry SR sa na nej v rámci programu Obnovme si svoj dom podieľalo sumou vo výške 650.000 eur. Zvyšných 567.500 eur dofinancoval Prešovský samosprávny kraj. Rekonštrukcia sa začala v septembri 2023, ukončená bola v auguste 2025.
