Na hrade Modrý Kameň končia s opravou prístupového hradného mosta

Modrý Kameň 9. mája (TASR) - Na hrade Modrý Kameň vo Veľkokrtíšskom okrese končia s opravou prístupového hradného mosta. Obnovu robili pre jeho zlý technický stav. TASR o tom informovala riaditeľka Múzea bábkarských kultúr a hračiek Slovenského národného múzea (SNM) Helena Ferencová. Dodala, že opravu ukončia 17. mája odovzdaním diela do užívania. Náklady na ňu boli 454.883 eur.



Robili ju v rámci projektu HraMoKaPlus - Obnovenie priestorov barokového kaštieľa na hrade v Modrom Kameni. Spomenula, že na začiatku stavebno-historického, archeologického a reštaurátorského výskumu oprava mosta vyzerala ako nenáročná. "Po odstránení nepôvodných prestavieb, opráv a cementových omietok v časovom horizonte niekoľkých storočí odkryli nepredpokladané závažné statické poruchy hlboko v hmote mosta," objasnila.



Pre zatekanie zrážkových vôd a rozpad tehlového materiálu, z ktorého bol most okrem kamenných mostových pilierov netradične postavený, bolo nutné masívne dopĺňať poškodené časti klenieb mosta. Súčasne podľa nej zachraňovali zachované barokové časti murív. Bolo to na základe rozhodnutia pamiatkového odborného dohľadu. Reštaurátorsky obnovili barokové rímsy, kamenné piliere i objavené pôvodné kamenné kvetníky pri pätách mostových pilierov.



S opravou hradného mosta začali vlani v polovici augusta odovzdaním staveniska. Bola podľa projektovej dokumentácie, ktorú schválil Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici. V minulom storočí prešiel most niekoľkými stavebným úpravami s použitím nevhodných materiálov. "Cieľom opravy je prinavrátiť mostu pôvodný historický vzhľad, zaručiť bezpečnosť a dlhodobú stabilitu použitím vhodných stavebných materiálov," ukončila Ferencová.