Na hrade Modrý Kameň pokračujú s opravou prístupového hradného mosta

Modrý Kameň 6. októbra (TASR) - Na hrade Modrý Kameň vo Veľkokrtíšskom okrese pokračujú s opravou prístupového hradného mosta. Obnovu robia pre jeho zlý technický stav. TASR to potvrdila riaditeľka Múzea bábkarských kultúr a hračiek Slovenského národného múzea (SNM) Helena Ferencová s tým, že fungujú v neobmedzenej prevádzke.



Ako dodala, v súčasnosti odstránili nestabilné časti a nevhodné cementové prvky z celého telesa mosta. "Pod dohľadom statika, metodikov pamiatkového úradu, reštaurátora a ďalších odborníkov postupne dopĺňajú hmotu mostných klenieb," objasnila. Keďže sa cez most v súčasnosti nedá prejsť, vstup na hrad a do múzea zabezpečili cez náhradný vchod. Je to z hradnej priekopy na severnom krídle kaštieľa. "V prevádzke sú expozície múzea a občerstvenie pre návštevníkov, ako aj podujatia," spresnila.



Riaditeľka poznamenala, že s opravou hradného mosta začali tento rok v polovici augusta odovzdaním staveniska. Dodala, že oprava je podľa projektovej dokumentácie, ktorú schválil Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici. V minulom storočí prešiel most niekoľkými stavebným úpravami s použitím nevhodných materiálov. "Cieľom opravy je prinavrátiť mostu pôvodný historický vzhľad, zaručiť bezpečnosť a dlhodobú stabilitu použitím vhodných stavebných materiálov," spomenula Ferencová. Opravu hradného mosta financujú z grantov EHP a Nórska, päť percent financuje slovenský štátny rozpočet.



Na jar tohto roka ukončili obnovu severného krídla barokového kaštieľa hradu Modrý Kameň. Rekonštrukcia tak sprístupnila návštevníkom aj doposiaľ málo využívané priestory kaštieľa. Projekt nadväzoval na obnovu východného krídla barokového kaštieľa v roku 2017.