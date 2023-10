Na hrade Modrý Kameň pripravujú prvý ročník Gaštanových hradných hodov

Modrý Kameň 10. októbra (TASR) - Na hrade Modrý Kameň vo Veľkokrtíšskom okrese pripravujú cez víkend prvý ročník podujatia Gaštanové hradné hody. Návštevníci budú môcť ochutnať tradičné aj netradičné špeciality z gaštanov. TASR o tom informovala Dáša Ďuríková zo Slovenského národného múzea - Múzea bábkarských kultúr a hračiek.



Program sa uskutoční v sobotu 14. októbra. K dispozícii budú expozície múzea a v cukrárni Castanea slané i sladké jedlo z gaštanov. "V Parku svätej Anny sprístupníme verejnosti náučný chodník venovaný gaštanu jedlému a obnove gaštanice," objasnila Ďuríková.



Návštevníci si podľa jej slov vyskúšajú aj vodenie rôznych druhov bábok. V tvorivej dielni múzea si vyrobia Gaštanka, ktorý je maskotom múzea. "O zábavu na hradnej zrúcanine sa postará skupina historického šermu s dobovými hrami a lukostreľbou," spresnila.



V remeselných dielňach múzea si záujemcovia vyskúšajú výrobu drevenej hračky pod vedením dizajnérky. Do tajov výroby divadelnej bábky ich zas uvedie bábkarský scénograf a výtvarník. Súčasťou Gaštanových hradných hodov bude aj prezentácia remeselnej tvorby výrobcov s certifikátom Regionálny produkt Novohrad. Spoja ho s predajom produktov, hudbou, tancom a umením z regiónu pod jednou strechou. Pre návštevníkov tiež pripravili prednášku s názvom Zázrak hroznovej šťavy, ktorú uvedie miestny výrobca vína.



Na hrade Modrý Kameň pokračujú s opravou prístupového hradného mosta. Obnovu robia pre jeho zlý technický stav. Funguje však v neobmedzenej prevádzke. Keďže sa cez most v súčasnosti nedá prejsť, vstup na hrad a do múzea zabezpečili cez náhradný vchod. Je to z hradnej priekopy na severnom krídle kaštieľa.