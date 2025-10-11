< sekcia Regióny
Na hrade Modrý Kameň sa konajú Gaštanové hradné hody
V programe vystúpia žiaci Základnej umeleckej školy Modrý Kameň, hudobné skupiny, speváci a pripravujú aj program pre deti.
Autor TASR
Veľký Krtíš 11. októbra (TASR) - Kultúrny program, tradičné remeslá i gaštanové špeciality sú súčasťou sobotných Gaštanových hradných hodov na hrade Modrý Kameň vo Veľkokrtíšskom okrese. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka Slovenského národného múzea - Múzea bábkarských kultúr a hračiek Dáša Ďuríková.
Dodala, že podujatie predpoludním otvorí ďakovná svätá omša v hradnej kaplnke svätej Anny. Následne sa na nádvorí kaštieľa predstaví Tomáš Pohorelec s programom Piesnenie. Neskôr prídu na rad aj ľudové piesne.
Podľa Ďuríkovej pripravujú aj ochutnávky gaštanových špecialít, tvorivé dielne a prezentáciu remeselníkov z regiónu Novohrad. K dispozícii budú aj remeselný jarmok a dobový tábor s historickou lukostreľbou. „Expozície múzea a výstava umelca Borisa Ivanoviča Kuzmu sprístupníme do 17.00 h,“ objasnila s tým, že popoludní bude na nádvorí kaštieľa znieť aj živá hudba.
Akciu na hrade organizujú v sobotu pri príležitosti 23. ročníka Gaštanových slávností v Modrom Kameni. Tie v centre na Lipovom námestí otvoria o 13.00 h. V programe vystúpia žiaci Základnej umeleckej školy Modrý Kameň, hudobné skupiny, speváci a pripravujú aj program pre deti.
