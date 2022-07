Na hrade Modrý Kameň sprístupnili výstavu čepcov z celého Slovenska

Modrý Kameň 8. júla (TASR) – Čepiec ako symbol svojej nositeľky a fenomén tradičnej ľudovej kultúry prezentuje výstava v múzeu na hrade Modrý Kameň vo Veľkokrtíšskom okrese. TASR o tom informovala Dáša Ďuríková z múzea.



Pripomenula, že počas dlhodobého vývoja odevu patrilo významné miesto pokrývke ženskej hlavy. "Nosenie čepca malo jednoznačný význam. Potvrdzovalo, že je žena vydatá," spomenula. Podľa nej sa takmer na celom Slovensku používal na označenie pokrývky hlavy termín čepiec. Výnimkou je napríklad oblasť na východnom Slovensku, kde používali názov kápka. Ženskú pokrývku hlavy zhotovovali z rozmanitých materiálov a rozličnými spôsobmi. Na sviatočné a slávnostné čepce sa používali drahšie, kvalitnejšie a ozdobnejšie materiály a na každodenné nosenie jednoduchšie a lacnejšie látky.



Čepce v niektorých oblastiach Slovenska ovplyvnené mestskou módou sa uväzovali pod bradou stuhou. "V niektorých lokalitách pretrváva nosenie čepca do kostola a pri slávnostnejších príležitostiach dodnes," podotkla Ďuríková.



Poznamenala, že na výstave môžu návštevníci obdivovať rôznorodosť a krásu čepcov. Sú to sviatočné, pracovné, svadobné, smútočné aj mestské. Autorka Eva Dudková pripravila výber čepcov z celého Slovenska.



Výstava s názvom Krása pre ženu stvorená je sprístupnená do 30. septembra v barokovej sále kaštieľa na hrade Modrý Kameň počas otváracích hodín múzea.