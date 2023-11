Na hrade Revište práce pokračujú, zviditeľnili ďalší padací most

Žarnovica 12. novembra (TASR) - Práce na obnove hradu Revište neďaleko Žarnovice pokračujú aj v jesennom období. V uplynulých dňoch tu dokončili padací most v druhej bráne. Podľa predsedu Združenia na záchranu hradu Revište Ratibora Mazúra bolo kedysi na hrade takýchto padacích mostov celkom päť.



"Od vstupu do hradu je to v poradí druhý padací most. Celkovo bolo kedysi na hrade päť padacích mostov a my ich postupne chceme zviditeľniť pre návštevníkov. Zatiaľ sa nám podarilo urobiť štyri, ale všetky sú iba v náznakoch, to znamená, že nie sú funkčné. Nefunguje tam teda žiadny mechanizmus, ktorý by ten most dvíhal a zatváral," poznamenal pre TASR.



Mazúr hodnotí tento rok na hrade veľmi pozitívne. "Podarilo sa nám toho veľmi veľa. Dokončili sme zaklenutie priestorov v južnom paláci. V dvoch miestnostiach boli dokončené klenby, nad nimi sme spravili pochôdznu plošinu," podotkol s tým, že na ňu vedie schodisko z nádvoria horného hradu. Vďaka tomu môžu návštevníci vstupovať na vyhliadku v južnom paláci.



Pokračovali tiež v archeologickom výskume na nádvorí horného hradu a domurovali tiež východnú hradbu prvého predhradia, ktorá sa zrútila ešte na konci 19. storočia. "To bola akcia, ktorú sme robili od roku 2022, teraz v októbri sme ju ukončili. Tým nám vznikol veľmi veľký priestor na kultúrne vystúpenia, ktoré chceme organizovať v budúcnosti," priblížil Mazúr.



Okrem toho sa tu počas roka konalo viacero kultúrnych podujatí, ktoré sa tešia obľube zo strany návštevníkov a tiež dobrovoľnícke brigády.



Na hrade aktuálne podľa Mazúra pracuje 18 ľudí prostredníctvom projektu Ľudia a hrady ešte z roku 2022. Práce budú pokračovať až do konca roka. "To, čo bude na budúci rok, a kedy sa začnú naše práce, zatiaľ nie je isté. Ešte nebol schválený žiadny nový projekt týkajúci sa pokračovania našich rekonštrukcií, takže čakáme na to, ako sa vyjadrí ministerstvo kultúry," poznamenal predseda združenia.



Pripomenul tiež, že v septembri tohto roka odovzdali petíciu s približne 17.000 podpismi na Úrad vlády SR a príslušné ministerstvá. V nej iniciátori žiadajú systematické financovanie záchrany pamiatok a obnovenie programu zapájania nezamestnaných do obnovy hradov na Slovensku.



"Z ministerstva kultúry prišla informácia, že momentálne na to financie nie sú, a že sa budú snažiť v budúcnosti nájsť viac financií. Momentálne čakáme, čo spraví nové vedenie ministerstva kultúry aj ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Plánujeme si s nimi zorganizovať stretnutie, ak nás prijmú," načrtol ďalšie kroky Mazúr.



Aktuálne je hrad Revište pre verejnosť prístupný s výnimkou vyhliadok zo severnej veže a delovej bašty. Vyhliadky budú prístupné od jari 2024.