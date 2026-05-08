Na hrade Revište sa zídu na podujatí Glgáč hrnčiari zo širokého okolia
Autor TASR
Žarnovica 8. mája (TASR) - Na hrade Revište pri Žarnovici sa v sobotu 9. mája zídu hrnčiari zo širokého okolia, aby návštevníkom v rámci podujatia Glgáč ukázali svoje remeslo. Podujatie, ktoré šiestykrát na hrade organizuje Združenie na záchranu hradu Revište, ponúkne aj rytierske predstavenia, komentovanú prehliadku či tvorivé aktivity pre deti.
Ako uviedli organizátori, na podujatie prídu hrnčiari z rôznych krajov Slovenska, aby ukázali rôznorodosť spracovania hliny z hľadiska techniky i umeleckého spracovania. Na podujatí uvidia návštevníci aj glgáč - džbán na vodu s užším hrdlom, typický pre región stredného Pohronia, podľa ktorého je podujatie nazvané. Viac im o ňom porozpráva ambasádor podujatia, hrnčiar z obce Brehy Ján Fiala.
Súčasťou podujatia budú aj tvorivé aktivity, ako točenie na hrnčiarskom kruhu, maľovanie na keramiku, odlievanie či modelovanie z hliny. Atmosféru podujatia obohatí bohatý sprievodný program, v ktorom nebudú chýbať vystúpenia šermiarskej skupiny Vir Fortis či skupiny Varkocs, ktorá predvedie hru na drumbliach.
Organizátori upozornili, že parkovanie bude možné na vyhradených plochách pri cintoríne v Revištskom Podzámčí. Z dolného parkoviska bude pod hrad Revište premávať v približne polhodinových intervaloch kyvadlová doprava.
