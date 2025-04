Na hrade Revište vyrastá na mieste bývalej koniarne nové infocentrum

Žarnovica 6. apríla (TASR) - Na hrade Revište neďaleko Žarnovice vyrastá na mieste bývalej koniarne nové infocentrum. Budova s drevenou konštrukciou má v budúcnosti slúžiť ako zázemie pre návštevníkov, kde nájdu infocentrum, bufet aj sociálne zariadenia.



Ako pre TASR priblížil koordinátor projektu Ľudia a hrady Ľudovít Slašťan, s prípravou na základy infocentra začali ešte v zimnom období. Ide o budovu s drevenou konštrukciou, ktorú pokrýva drevený šindeľ, steny bude tvoriť drevený obklad. Jej podoba by mala podľa Slašťana vzhľadom pripomínať koniareň, robená je podľa návrhu schváleného aj pamiatkovým úradom.



Infocentrum vzniká na mieste, kde v minulosti koniareň na hrade stála. Jej existenciu na tomto mieste potvrdila podľa Slašťana nielen historická dokumentácia ako napríklad opis majetku pochádzajúci z 18. storočia, ale aj archeologický výskum. „Keď sme robili archeologický prieskum, tak sme našli základy koniarne zasekané v skale, boli tam zvyšky drevenej konštrukcie,“ priblížil koordinátor projektu s tým, že sa na tomto mieste nachádzala tiež vyhňa.



Stavbu by chceli mať podľa jeho slov približne do októbra uzatvorenú, interiérové detaily plánujú dorábať v zimných mesiacoch alebo na budúcu jar. Pre návštevníkov hradu by tak mal objekt plne slúžiť počas budúceho roka. „Chceli by sme, aby najmä počas letnej sezóny to bolo dennodenne otvorené, v zimných mesiacoch to bude asi uzatvorené, prípadne len na nejaké akcie,“ naznačil Slašťan.



Na výstavbe objektu sa podieľajú ľudia, ktorí našli aj tento rok zamestnanie vďaka projektu Ľudia a hrady. Podľa Slašťana tu cez tento projekt aktuálne pracuje 16 ľudí. Okrem stavby infocentra však chcú tento rok stihnúť aj ďalšie záchranné práce.



Kus práce na hrade každoročne odvedú aj dobrovoľníci, ktorí sem chodia pravidelne. Rovnako ich čakajú aj tento rok, termíny brigád podľa Slašťana vždy zverejnia na svojej internetovej stránke. „Tento rok budú robiť hlavne archeologické práce na severnom paláci, kde by sme chceli odťažiť pivnicu aj ju preskúmať,“ podotkol koordinátor prác.