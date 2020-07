Na hrade Šariš sa uskutoční podujatie Síkrit kino

Veľký Šariš 17. júla (TASR) – Na hrade Šariš sa bude premietať aj tento rok. Napriek neplánovanej pauze festivalu Filmová noc na hrade (FNNH) súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19 fanúšikovia podujatia o filmový zážitok pod holým nebom neprídu. Na sobotu (18. 7.) je totiž pripravené Síkrit kino FNNH. TASR o tom informoval PR manažér festivalu FNNH Vladimír Tomek.



"Po zotmení sa bude premietať dokumentárny film z dielne českých tvorcov s názvom V sieti. Ide o filmový experiment, ktorý otvára tabuizovanú tému zneužívania detí na internete. V hlavnej úlohe sú tri dospelé herečky s detskými črtami, ktoré komunikujú s reálnymi mužmi, ktorí ich v prostredí sociálnych sietí sami vyhľadali a oslovili," uviedol Tomek.



Okrem samotného premietania sa môžu fanúšikovia podľa jeho slov tešiť aj na živú diskusiu so Sabinou Dlouhou, ktorá vo filme stvárnila jednu z hlavných postáv.



Kultúrny zážitok na starobylom hrade dotvorí aj divadelné predstavenie O dvoch generáloch v podaní hercov prešovského Divadla Alexandra Duchnoviča.



"Návštevníci si ho môžu vychutnať ešte pred premietaním večerného filmu. Okrem toho bude pripravená aj chill out zóna, kde sa môžu všetci stretnúť so svojimi priateľmi či známymi a relaxovať v príjemnom prostredí medzi hradbovými múrmi. Milovníci zážitkov v prírode budú mať aj tento rok možnosť stanovať priamo na hrade a stráviť tam celú noc," priblížil Tomek.



Na podujatí sa budú môcť podľa neho zúčastniť len ľudia a skupiny, ktorí sa zaregistrujú online, keďže počet návštevníkov je obmedzený.