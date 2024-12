Na hrade Šášov organizujú predsilvestrovský večerný výstup

Žiar nad Hronom 30. decembra (TASR) - Na hrade Šášov pri Žiari nad Hronom sa v pondelok rozlúčia so starým rokom. Združenie na záchranu hradu Šášov tu organizuje tradičný predsilvestrovský výstup na hrad pod názvom Večer želaní.



"Zraz je o 16.30 h pri našej expozícii v dedine pod hradom. Je to jeden z najčarovnejších večerov na hrade Šášov," informujú organizátori na sociálnej sieti.



Na hrade nebude večer chýbať zvonenie na zvon želaní. Želania do budúceho roka si návštevníci napíšu na malé lístočky, ktoré potom premenia na popol a rozsypú po hradnom brale. Na záver podujatia vypustia do vzduchu balón šťastia. Organizátori pripomínajú, aby si účastníci nezabudli baterky a dobrú obuv.