VIDEO: Na hrade Slanec pokračujú v obnove pamiatky

Slanec 2. júla (TASR) - Práce na obnove hradu Slanec nad rovnomennou obcou v okrese Košice-okolie v týchto mesiacoch pokračujú. Ide o súčasť projektu Ľudia a hrady - krok k sociálnej ekonomike, s ktorým na pamiatke začali v máji minulého roka a trvá celkovo 18 mesiacov, teda do konca októbra. Dlhodobým cieľom obnovy je podľa starostu Slanca Jozefa Belu urobiť z valcovej veže Nebojsa vyhliadku pre turistov.



„Momentálne máme zamestnaných 12 ľudí, päť samostatných pracovníkov, päť pomocných pracovníkov, jedného koordinátora a jedného majstra. Dotáciu na tento projekt sme dostali vo výške 280.000 eur,“ uviedol starosta pre TASR.



Súčasťou projektu je aj obnova a stabilizácia múra paláca, v ktorom sa nachádza najvzácnejší prvok - gotické okno. Z projektu dokončili lešenie na palácovom múre.







„Podarilo sa nám urobiť archeológiu v mieste budúceho vstupného schodiska do hradnej veže. Máme pred sebou teraz dôležitú úlohu - zrealizovať to schodište, aby sme vlastne mohli sprístupniť vežu návštevníkom. V budúcnosti chceme z nej urobiť vyhliadkovú vežu, čiže budeme musieť lešenie, ktoré je na múre paláca, prekladať na vežu, aby sme mohli vežu začať riešiť odspodu,“ priblížil Bela.



Gotický hrad Slanec bol zničený v roku 1679 počas povstania Imricha Tököliho, život sa naň vrátil v 19. storočí, keď majiteľ panstva, gróf Forgáč, dal zrekonštruovať vežu a zriadil v nej rodové múzeum. To existovalo do roku 1937, neskôr začala veža chátrať a v roku 1945 vyhorela.



Obnova pamiatky sa začala v roku 2012. Valcovú vežu v roku 2013 zastrešili, súčasťou obnovy je osadenie vnútorných schodísk v rámci jednotlivých podlaží a výstavba ochodze pri jej vrchole. Pre verejnosť je veža stále uzavretá.