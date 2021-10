Na hrade Slanec pokračujú v obnove veže Nebojsa a múra paláca

Obnova hradu nad obcou Slanec v okrese Košice-okolie pokračuje tento rok ďalšou murárskou sezónou. Na pamiatke pracuje od júla cez úrad práce osem pracovníkov. Ministerstvo kultúry SR poskytlo na tohtoročný projekt dotáciu 17. 000 eur. Slanec, 6. októbra 2021. Foto: TASR - František Iván

Slanec 10. októbra (TASR) – Práce na obnove hradu Slanec nad rovnomennou obcou v okrese Košice-okolie pokračujú ďalšou murárskou sezónou. Ministerstvo kultúry SR poskytlo na tohtoročný projekt dotáciu 17.000 eur. Na pamiatke pracuje od júla cez úrad práce osem pracovníkov.Práce zahŕňajú ďalšiu etapu obnovy múra paláca s gotickým oknom a veže Nebojsa, ktorá bude podľa plánov slúžiť ako turistická vyhliadka.“ uviedol pre TASR starosta Slanca Jozef Bela. V polovici júla vrtuľník prepravil na hrad opravený motor pre lanovku, ktorou sa na hrad prepravuje potrebný materiál.priblížil starosta. Posledný chýbajúci portál ostáva osadiť na piatom podlaží.Dopĺňanie muriva a špárovanie realizovali aj na múre paláca zo západnej strany. „“ povedal Bela.Snahou obce je zároveň zaviesť na hrad elektrickú prípojku, ktorá by pomohla s pohonom lanovky alebo zariadení, ako sú miešačka, vŕtačky či píly. Dosiaľ je to riešené cez elektrocentrálu.Obnova hradu pod vedením obce a občianskeho združenia Zachráňme hrad Slanec sa začala v roku 2012. V pláne je okrem iného dokončenie veže Nebojsa do podoby vyhliadky a priestoru pre expozíciu o dejinách hradu. Gotický hrad bol zničený v roku 1679 počas povstania Imricha Tököliho, život sa naň vrátil v 19. storočí, keď majiteľ panstva, gróf Forgáč, dal zrekonštruovať vežu a zriadil v nej rodové múzeum. To existovalo do roku 1937, neskôr začala veža chátrať a v roku 1945 vyhorela.