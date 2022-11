Na hrade Šomoška opravujú časť nebezpečného hradbového múru

Šiatorská Bukovinka 3. novembra (TASR) – Na hrade Šomoška pri obci Šiatorská Bukovinka v okrese Lučenec sa v októbri začala oprava severnej časti hradbového múru. Časť múru sa pred dvoma rokmi zrútila a predstavovala riziko pre návštevníkov hradu. Pre TASR to uviedol starosta Peter Badinka.



"Zosunula sa časť s rozmermi asi štyri krát tri metre. Je to rovno nad chodníkom, ohrozovalo to návštevníkov. Aktuálne je to zabezpečené sieťovými zábranami, turisti k tomu nemajú prístup," skonštatoval Badinka. Ako dodal, príčinou zrútenia sú zrejme zásahy z 80. rokov 20. storočia, keď bol hrad Šomoška rekonštruovaný a na opravu hradieb bola použitá cementová malta, ktorá v múroch udržuje vlhkosť.



Záchranné práce na kritickom stave hradbového múru sa začali v polovici októbra a trvať by mali do konca roka, teda počas obdobia, keď hrad navštevuje len minimum turistov. Samospráva za opravu múru zaplatí takmer 30.000 eur s DPH, na projekt získala dotáciu z Ministerstva kultúry SR. Na hrade počas jesene pokračujú aj práce na oprave vstupnej veže, pri ktorej obec spolupracuje s Banskobystrickým samosprávnym krajom.



Hrad Šomoška odkúpila obec Šiatorská Bukovinka od štátu pred niekoľkými rokmi za 10.000 eur. Ročne sem podľa starostu zavíta v priemere 32.000 platiacich návštevníkov, hlavná sezóna trvá od apríla do konca októbra. K hradu vedie zo záchytného parkoviska náučný chodník s ôsmimi zastávkami. Na jeho trase sa nachádza i takzvaný Kamenný vodopád, tvorený stuhnutými čadičovými stĺpmi či Kamenné more – veľká kamenná plocha vytvorená zo zvetraného čadiča. V blízkosti hradu sa nachádza aj bývalý kameňolom Mačacia s vyhliadkovou vežou a zvyškami baníckej osady.