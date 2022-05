Na hrade Šomoška sprístupnili ďalšie podlažie delovej bašty

Šiatorská Bukovinka 16. mája (TASR) – Na hrade Šomoška pri obci Šiatorská Bukovinka v okrese Lučenec otvorili začiatkom mája tohtoročnú letnú turistickú sezónu. Najväčším lákadlom turistov má byť štvrté podlažie delovej bašty. Pre TASR to uviedol starosta obce Peter Badinka.



"Koncom minulej sezóny sa nám podarilo sprístupniť ďalšie podlažie v hradnej veži. Podarilo sa nám rozbehnúť aj obnovu hradu, vďaka čomu postupne opravujeme jeho poškodené časti," uviedol Badinka. V sprístupnených priestoroch delovej bašty by podľa jeho slov mohla v budúcnosti vzniknúť i malá expozícia.



Na Šomoške sa vlani prvýkrát do rekonštrukčných prác zapojili i nezamestnaní, v projekte chce obec pokračovať i tento rok. Dlhodobým zámerom samosprávy je ponúknuť návštevníkom i druhú, doposiaľ neprístupnú hradnú vežu.



Hrad Šomoška odkúpila obec Šiatorská Bukovinka od štátu pred niekoľkými rokmi za 10.000 eur, ročne sem podľa starostu zavíta v priemere 32.000 ľudí. K hradu vedie zo záchytného parkoviska náučný chodník s ôsmimi zastávkami. Na jeho trase sa nachádza i takzvaný Kamenný vodopád, tvorený stuhnutými čadičovými stĺpmi či Kamenné more – veľká kamenná plocha vytvorená zo zvetraného čadiča. V blízkosti hradu sa nachádza aj bývalý kameňolom Mačacia s vyhliadkovou vežou a zvyškami baníckej osady.