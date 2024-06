Na hrade Stará Ľubovňa vystavili kráľovskú edíciu Andyho Warhola

Stará Ľubovňa 10. júna (TASR) - Na hrade Ľubovňa vystavili vzácne dielo Andyho Warhola, súčasťou expozície loveckého salónika paláca Lubomírskych bude do konca septembra. Riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík uviedol, že ide o kompletné portfólio Kráľovnej Ntombi. Jeho lukratívnosť reprezentuje najmä skutočnosť, že ide o takzvanú royal edition, teda kráľovskú edíciu posypanú diamantovým prachom.



"To znamená, že jeho súčasťou sú štyri obrazy tej istej kráľovnej, no stále v inej farebnej variácii, pričom za kompletné portfólio sa považuje kombinácia všetkých štyroch obrazov, ktoré tvoria jeden celok. Predkladané portfólio Kráľovnej Ntombi je vytvorené technikou screenprint - sieťotlač, ktorú Andy Warhol používal takmer pri všetkých svojich dielach," priblížil Mikulík.



Svetové dielo "kráľa popartu" sa v Starej Ľubovni podarilo vystaviť vďaka spolupráci s Múzeom moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, odkiaľ ho koncom minulého týždňa aj priviezli. "Na svete je len päť kusov tejto kráľovnej. Obraz sme umiestnili práve v paláci Lubomírskych, ktorý ako posledný prešiel rekonštrukciou, takže je v ňom rekuperácia a má tiež všetky bezpečnostné atribúty. Na oknách sú zároveň fólie, aby ho nepoškodilo denné svetlo," ubezpečil riaditeľ. Dodal, že ide o najdrahší obraz, aký kedy na hrade mali. Umiestnený musí byť v miestnosti, kde je predpísaná vlhkosť a maximálna teplota od 18 do 22 stupňov Celzia.



Mikulík upozornil, že autor rovnakým štýlom vytvoril aj holandskú, dánsku a britskú kráľovnú. "Našim cieľom bolo takýmto symbolickým spôsobom prepojiť kráľovné Andyho Warhola s kráľovnami, ktoré kedysi navštívili náš hrad, či už to bola uhorská kráľovná Mária I. alebo ako posledná španielska kráľovná Izabela de Bourbon. Myslím, že sa nám to podarilo," skonštatoval riaditeľ. Verí, že dielo zaujme návštevníkov, ktorí na hrad prídu počas letnej sezóny.