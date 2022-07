Vynovenú mučiareň otvorili na hrade Strečno

Žilina 9. júla (TASR) - Na hrade Strečno otvorili novú archeologickú expozíciu s nálezmi z obdobia od praveku až po stredovek, ktoré sa našli počas výskumov v Strečne a v okolitých obciach. TASR o tom informovala hovorkyňa Považského múzea v Žiline Magdaléna Lacková.



"Návštevníci si môžu prezrieť keramiku lužickej a púchovskej kultúry či zaujímavý súbor bronzových predmetov z depotu objaveného v Rosine. Z predmetov datovaných do veľkomoravského obdobia možno vidieť napríklad železný kľúč, motyku, sekeru, radlicu a tiež unikátny železný meč z 9. storočia," priblížila archeologička Považského múzea Andrea Slaná.



Vystavené sú aj nálezy objavené počas výskumov na okolitých hradoch, ale najmä na hrade Strečno. "Vo vitrínach sú prezentované stredoveké a novoveké exponáty. Napríklad kachlice a keramika z hradu - džbány, hrnce, hrnčeky, trojnohá panvica, zrekonštruované časti hrncov či repliky nádob. Niektoré sú zdobené farebnou glazúrou," uviedla archeologička Považského múzea.



Najzaujímavejším nálezom je podľa nej zrekonštruovaný modrý majolikový tanier - tzv. Benátske berettino. "Dokladá dovoz luxusnej keramiky na hrad. Z kovových nálezov možno vidieť železné kliny, klince, strely do kuše či nôž so zachovanou drevenou rúčkou," doplnila Slaná s tým, že mnohé vystavené nádoby boli reštaurované, prípadne zhotovené nanovo formou replík.



Súčasťou prehliadky hradu je tiež vynovená stredoveká mučiareň. "Pôvodne sa na hrade Strečno nenachádzala, je však zaujímavým doplnkom pre poznanie temnej stránky stredoveku. V expozícii sú inštalované rôzne mučiace nástroje, ktorými sa obvinení a odsúdení trestali a mučili," dodala hovorkyňa Považského múzea.



Hrad Strečno je otvorený každý deň od 9.00 h do 17.00 h.