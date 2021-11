Strečno 22. novembra (TASR) - Na hrade Strečno pokračuje reštaurovanie severného paláca a sakristie. Podľa hovorkyne Považského múzea (PM) v Žiline Magdalény Lackovej dokončia severný palác ešte v tomto roku a sakristia by mala byť hotová v ďalšej etape.



Doplnila, že reštaurátorské práce sa realizujú prostredníctvom dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR) v programe Obnovme si svoj dom v podprograme Obnova kultúrnych pamiatok.



"Cieľom reštaurovania je úsilie o záchranu a konsolidáciu originálnych hmôt a zároveň o obnovenie pôvodného výrazu kultúrnej pamiatky s prezentáciou zachovaných plôch stredovekých omietok. Výsledkom reštaurovania a obnovy bude nielen záchrana kultúrnej pamiatky, ale zároveň aj prezentácia v čo najautentickejšom výraze, a tým skvalitnenie jej prezentácie laickej i odbornej verejnosti," priblížil reštaurátor Adrián Giač.



Na hrade sú súbežne stavebné práce v časti hlavnej brány, ktoré sú predmetom cezhraničného projektu, podporeného z programu Interreg SK-CZ. "Konkrétne ide o investície do cestnej komunikácie III. triedy na českej strane a investície do cyklotrasy a cyklo-lávky, spolu s rekonštrukciou hlavnej brány na hrade Strečno na slovenskej strane. Zámer je časťou komplexného projektu Cyrilo-metodskej cesty, zameranej na sprístupnenie kultúrnych pamiatok a prírodného dedičstva pozdĺž jej trasy," doplnila Katarína Kasprzyková z odboru kultúry Úradu Žilinského samosprávneho kraja.



Rekonštrukcie boli podľa správkyne hradu Strečno Kataríny Repáňovej dôvodom ukončenia sezóny už v polovici októbra. "Prehliadky hradu by boli veľmi obmedzené nielen kvôli plánovaniu vhodnej trasy, ale i kvôli hluku na stavbe. PM má pripravený projekt na realizáciu novej expozície, čomu však predchádzajú prípravné práce objektov v podobe novej elektroinštalácie. Keďže sme limitovaní financiami, budú realizované etapovite. Veríme, že v budúcej sezóne opäť otvoríme brány hradu pre všetkých milovníkov stredovekej histórie," uzavrela Repáňová.