Na hrade Strečno predstavia stredoveké súdne procesy so ženami

Strečno 15. júla (TASR) – Nočná prehliadka hradu Strečno prenesie v stredu (16. 7.) návštevníkov do krutých rokov stredoveku plných strachu a bolesti. Ako informovala hovorkyňa Považského múzea Magdaléna Lacková, zážitkovú prehliadku s názvom Ženy pred súdom pripraví divadelno-hravé zoskupenie Razca a skupina historického šermu Wagus.



Autorka scenára Katarína Maršalová priblížila, že návštevníci sa ocitnú tam, kde by nechcel skončiť nikto – pred súdom alebo dokonca na popravisku. „V hlavnej úlohe sa predstavia tri ženy – Marta Ševcová, Barbora Mikundová a Klára Kováčová. Ženy, ktoré skutočne žili. Ženy, ktoré vraj kradli a čarovali. Ženy, ktoré za svoje údajné previnenia dostali rôzne tresty. Či boli spravodlivé alebo nie, zistia návštevníci na našich nočných zážitkových prehliadkach,“ uviedla Maršalová.



Po prehliadke hradu bude na nádvorí ohňová show a vizuálny zážitok doplní stredoveká kuchyňa Cechu Terra de Selinan. „Prehliadky sa uskutočnia v siedmich vstupoch od 20.30 h do 23.30 h a návštevníkom odporúčame vziať si baterky,“ dodala hovorkyňa Považského múzea s tým, že vstupenky je možné si kúpiť výhradne v predpredaji.