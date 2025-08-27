< sekcia Regióny
Na hrade Strečno privítali návštevníka s poradovým číslom 1.500.000
Autor TASR
Strečno 27. augusta (TASR) - Po 30 rokoch od sprístupnenia hradu Strečno verejnosti privítali v stredu návštevníka s poradovým číslom 1.500.000. Jubilejnou návštevníčkou bola pani Zora z Českej republiky. TASR o tom informovala hovorkyňa Považského múzea v Žiline Magdaléna Lacková.
Rodáčka zo Slovenska prišla na hrad s celou rodinou. „Túto časť krajiny máme veľmi radi. Chceli sme našim vnúčatám ukázať, ako kedysi ľudia žili, tak sme ich zobrali na hrad Strečno,“ zdôverila sa pani Zora. Z rúk riaditeľa Považského múzea Michala Jureckého si prevzala originálny certifikát, publikáciu Hrad Strečno, poukážku na občerstvenie a zlatú vstupenku na rok 2026, platnú pre všetky expozície a podujatia múzea.
„Som veľmi rád, že číslo v štatistike sa stáva konkrétnym človekom. O to viac ma teší, že týmto návštevníkom sa stala naozaj milá pani, ktorá mala úprimnú radosť. Za návštevnosťou sa skrýva veľa rodinných príbehov, veľa návštevníkov, ktorí si odtiaľto odnášajú príjemné zážitky, pocity, mnohí sa sem vracajú,“ poznamenal Jurecký.
Hrad z prelomu 13. a 14. storočia vznikol pôvodne ako strážny objekt pri ceste do Turca, kde sa vyberalo mýto. Postupne sa stal najlepšie opevneným hradom na hornom Považí. V roku 1970 ho vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. Pre verejnosť ho sprístupnili 12. júla 1995 po dlhotrvajúcich rekonštrukčných prácach.
