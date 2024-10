Na hrade Strečno sprístupnili výstavu Keď zubatá kosu brúsi

Strečno 7. októbra (TASR) - Smrť a následný pohreb človeka bol oddávna spojený s množstvom magicko-rituálnych praktík. Zvyky spojené s odchodom človeka zo sveta živých predstavuje na hrade Strečno výstava s názvom Keď zubatá kosu brúsi. TASR o tom informovala hovorkyňa Považského múzea v Žiline Magdaléna Lacková.



Nevšednú výstavu zapožičalo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici. "Predstavy o bytosti, ktorá nenašla po smrti svoj pokoj a stále sa vracia do sveta živých, sa premietli do mnohých zvykov spojených so smrťou. Za veľmi nebezpečných sa pokladali mŕtvi, ktorí sa mohli vrátiť z hrobu ako upíri, a ženy pokladané za strigy," priblížila etnologička banskobystrického múzea Jana Koltonová.



Pripomenula, že v ľudovej tradícii sa najmä poludnie a polnoc považovali za hodiny duchov. "Keďže sa mali prežívať v pokoji, poludnica vyháňala ľudí z polí. Koho zastihla pri práci, trápila ho otázkami alebo mu privodila smrť," doplnila Koltonová.



Návštevníci výstavy stretnú na hrade poludnicu, smrtku, upíra a vlkolaka a dozvedia sa viac o zvykoch spojených s odchodom človeka zo sveta živých. "Výstava bude v priestoroch hradu Strečno prístupná do 3. novembra počas otváracích hodín. Tematicky sa tak stane súčasťou najstrašidelnejšieho podujatia sezóny s názvom Noc duchov, tekvíc a strašidiel, ktoré je naplánované na 26. októbra," uzavrela hovorkyňa Považského múzea.