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Na hrade Strečno vznikne nová expozícia, hotová bude o dva roky
V súčasnosti prebieha rekonštrukcia elektrických rozvodov. Z tohto dôvodu bola dočasne upravená prehliadková trasa a znížené vstupné, plánovaných podujatí by sa však obmedzenia nemali dotknúť.
Autor TASR
Strečno 11. júla (TASR) - V júni sa na hrade Strečno začala rekonštrukcia, ktorej cieľom je vytvorenie novej modernej expozície pre návštevníkov. Ako informoval riaditeľ Považského múzea v Žiline Michal Jurecký, rekonštrukčné práce budú prebiehať postupne až do mája 2028, pričom súčasťou projektu je aj obnova elektroinštalácie.
Múzeum pristúpilo k realizácii novej expozície z dôvodu skvalitnenia a zaktualizovania ponuky pre návštevníka. „Naším cieľom je vytvoriť expozíciu, ktorá bude spĺňať kritériá 21. storočia, bude pôsobiť moderne a atraktívne a priláka čo najväčší počet návštevníkov. Chceme, aby sa dejiny hradu Strečno a osobnosť Žofie Bosniakovej dostali do povedomia nielen návštevníkov zo Slovenska, ale aj z prihraničných regiónov,“ uviedol Jurecký.
Nová expozícia bude pozostávať z piatich tematických miestností. Návštevníkom ponúkne množstvo interaktívnych prvkov, prostredníctvom ktorých sa oboznámia s dejinami hradu, jeho stavebným vývojom i osudmi jeho majiteľov. „Osobne sa najviac teším na všetky prvky, ktoré budú interaktívne, čo neznamená, že musia byť automaticky elektronické. Verím, že aj mechanické časti, ktoré sa na hrade objavia, či už to budú scénické prvky expozície alebo technické zariadenia, budú pre návštevníka veľkým lákadlom,“ doplnil Jurecký.
V súčasnosti prebieha rekonštrukcia elektrických rozvodov. Z tohto dôvodu bola dočasne upravená prehliadková trasa a znížené vstupné, plánovaných podujatí by sa však obmedzenia nemali dotknúť.
Projekt za takmer dva milióny eur je financovaný z Programu Slovensko. Nenávratný finančný príspevok je vo výške 1.828.027 a spolufinancovanie zo strany Žilinského samosprávneho kraja predstavuje necelých 159.000 eur.
Múzeum pristúpilo k realizácii novej expozície z dôvodu skvalitnenia a zaktualizovania ponuky pre návštevníka. „Naším cieľom je vytvoriť expozíciu, ktorá bude spĺňať kritériá 21. storočia, bude pôsobiť moderne a atraktívne a priláka čo najväčší počet návštevníkov. Chceme, aby sa dejiny hradu Strečno a osobnosť Žofie Bosniakovej dostali do povedomia nielen návštevníkov zo Slovenska, ale aj z prihraničných regiónov,“ uviedol Jurecký.
Nová expozícia bude pozostávať z piatich tematických miestností. Návštevníkom ponúkne množstvo interaktívnych prvkov, prostredníctvom ktorých sa oboznámia s dejinami hradu, jeho stavebným vývojom i osudmi jeho majiteľov. „Osobne sa najviac teším na všetky prvky, ktoré budú interaktívne, čo neznamená, že musia byť automaticky elektronické. Verím, že aj mechanické časti, ktoré sa na hrade objavia, či už to budú scénické prvky expozície alebo technické zariadenia, budú pre návštevníka veľkým lákadlom,“ doplnil Jurecký.
V súčasnosti prebieha rekonštrukcia elektrických rozvodov. Z tohto dôvodu bola dočasne upravená prehliadková trasa a znížené vstupné, plánovaných podujatí by sa však obmedzenia nemali dotknúť.
Projekt za takmer dva milióny eur je financovaný z Programu Slovensko. Nenávratný finančný príspevok je vo výške 1.828.027 a spolufinancovanie zo strany Žilinského samosprávneho kraja predstavuje necelých 159.000 eur.