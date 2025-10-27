< sekcia Regióny
Na hrade v Nitre otvoria pre verejnosť kanonickú kryptu
Priestor je určený na tichú modlitbu za zosnulých.
Autor TASR
Nitra 27. októbra (TASR) - Nitrianske biskupstvo sa pripravuje na nastávajúce sviatky. Na hornom nádvorí Nitrianskeho hradu bude od 1. do 8. novembra otvorená pre verejnosť kanonická krypta. Priestor je určený na tichú modlitbu za zosnulých, informovalo Biskupstvo Nitra. Krypty budú prístupné pre verejnosť aj v Kostole Nanebovzatia Matky Božej na Kalvárii a v Kostole sv. Petra a Pavla - Františkáni v Nitre.
V sobotu 1. novembra sa budú sväté omše v Katedrále - Bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade sláviť ako v nedeľu o 7.00 a 9.00 h. V nedeľu 2. novembra sa budú sláviť sväté omše v Katedrále - Bazilike sv. Emeráma o 7.00 a 9.00 h. V tento deň sa bude o 15.00 h sláviť svätá omša spojená s pobožnosťou za zosnulých aj na Mestskom cintoríne v Nitre. Hlavným celebrantom bude nitriansky biskup Viliam Judák.
V nedeľu o 16.30 h sa v Bazilike sv. Emeráma bude sláviť aj latinská svätá omša za zosnulých Requiem od G. P. Palestrina. Hlavným celebrantom bude farár farnosti Nitra - Horné mesto Anton Ďatelinka. Hudobný sprievod budú tvoriť Nitriansky komorný orchester ZOE a Schola Seraphica Urbis Superioris.
