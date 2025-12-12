< sekcia Regióny
Na hradnom nádvorí v Modrom Kameni rozsvieti vianočný stromček Mikuláš
Akcia s názvom Advent na hrade sa začne v piatok o 17.00 h.
Autor TASR
Modrý Kameň 12. decembra (TASR) - Program pre rodiny, deti aj milovníkov tradičnej adventnej atmosféry bude súčasťou piatkového predvianočného podujatia na hrade Modrý Kameň vo Veľkokrtíšskom okrese. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea bábkarských kultúr a hračiek Dáša Ďuríková.
Akcia s názvom Advent na hrade sa začne v piatok o 17.00 h. „Na hradnom nádvorí slávnostne rozsvieti vianočný stromček svätý Mikuláš a spolu s návštevníkmi otvoria adventný čas,“ uviedla. Pre návštevníkov pripravujú aj kapustnicu, pečené klobásy varené víno, punč a pečené gaštany. Otvoria aj cukráreň s kávou a koláčmi.
V barokovej sále kaštieľa vystúpi divadlo Houže s bábkovou inscenáciou Krutohustý les alebo O Jankovi a Marienke. „V múzejnej tvorivej dielni si návštevníci môžu vyrobiť vlastné vianočné dekorácie. Počas podujatia sprístupnia aj stále expozície múzea,“ doplnila Ďuríková.
SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň je zamerané na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového divadla. Súčasťou sú aj dejiny vývoja detskej hračky, ako i dejiny regiónu, v ktorom sa nachádza. Hradný objekt tvoria zrúcaniny starého gotického hradu a budova barokového kaštieľa, kde sídli múzeum.
