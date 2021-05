Na hradoch Šášov a Revište čakajú návštevníkov viaceré novinky

Na archívnej snímke hrad Revište neďaleko Žarnovice. Foto: TASR - Jana Vodnáková

Žiar nad Hronom/Žarnovica 4. mája (TASR) – Zrúcaniny hradov Šášov a Revište vstupujú do nadchádzajúcej turistickej sezóny s novinkami, ktoré prispejú k zatraktívneniu dvojice lokalít Pohronskej hradnej cesty. Informovala o tom Zuzana Jóbová z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus.Turistickú sezónu na hrade Šášov pri Žiari nad Hronom obohatí 3D model hradu, ktorý zachytáva vzhľad hradu v druhej polovici 18. storočia. Model mal byť návštevníkom predstavený už v druhej polovici roka 2020, jeho vystavenie však oddialila pandémia nového koronavírusu. Verejnosti tak bude prvýkrát verejne prezentovaný v piatok (7. 5.) o 19.00 h v Expozícii Združenia na záchranu hradu Šášov priamo pod hradom za prítomnosti predsedu združenia Rastislava Uhroviča, ktorý návštevníkom predstaví históriu i nezvyčajné zážitky z obnovy hradu.Na hrade Šášov sa v minulom roku záchranárske práce venovali najmä delovej veži a východnému palácu, obnovený bol aj južný múr južného traktu východného paláca tak, aby sa ucelil priestor Čitárne Richarda Kafku.poznamenal Uhrovič.Na hrade Revište v okrese Žarnovica sa zas v roku 2020 podarilo dobudovať podlahy, schodiská a vyhliadku v štvrtom podlaží delovej bašty. Na hrade sú tak v súčasnosti návštevníkom k dispozícii dve vyhliadky s výhľadmi na okolie, ktoré budú v prípade priaznivého počasia otvorené od mája do októbra počas víkendov od 10.00 do 16.00 h.uviedol Ratibor Mazúr, predseda Združenia na záchranu hradu Revište.V minulom roku bola tiež vypracovaná finálna architektonická štúdia na obnovu hradu Revište, ktorej potreba vyplynula z nutnosti stanoviť reálny plán dokončenia konzervačných a stabilizačných prác.prezradil Mazúr.Na hradoch Šášov i Revište budú aj tento rok pokračovať komentované prehliadky, ktoré sú v Šášovskom podhradí spojené aj s pozorovaním nočnej oblohy. Novinkou na hrade Revište bude podujatie Glgáč zamerané na predstavenie výrobcov keramiky z okolia i iných regiónov Slovenska. Združenie na záchranu hradu Revište tiež pripravuje dve divadelné predstavenia a kultúrnu akciu Noc hradov a zrúcanín.