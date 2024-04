Na Hradskej ulici vo Vrakuni plánujú vybudovať cyklotrasu

Bratislava 17. apríla (TASR) - Na Hradskej ulici v bratislavskej Vrakuni sa plánuje vybudovanie cyklotrasy. Zdieľaný chodník pre cyklistov i peších plánujú vybudovať ešte tento rok. Vyplýva to z výzvy na predkladanie ponúk, ktorú hlavné mesto zverejnilo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Stavebný objekt rieši vybudovanie spoločnej komunikácie pre cyklistov a chodcov obojstranne na ceste II/572," uviedlo mesto v súťažných podkladoch. Projekt má podľa neho riešiť bezpečnosť pohybu ohrozených účastníkov cestnej premávky výstavbou zdieľaných chodníkov na obidvoch stranách Hradskej ulice.



Riešiť sa majú aj s prechodmi pre chodcov v mieste zástavky mestskej hromadnej dopravy. "Projekt počíta s budúcou realizáciou verejného osvetlenia pozdĺž cyklotrasy," dodala samospráva.



Mesto priblížilo, že v súčasnosti sa na riešenom úseku nachádza dvojpruhová vozovka pre vozidlá bez pešej a cyklistickej infraštruktúry. "V riešenom úseku sa nachádza zastávka mestskej hromadnej dopravy, avšak s prístupom len po spevnenej krajnici," ozrejmilo.



Začiatok výstavby sa plánuje v júli, dokončená by mala byť v novembri. Lehota na predkladanie ponúk je do 29. apríla.