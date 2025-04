Na hraničnom priechode Brodské - Lanžhot v smere do ČR je kolóna

Bratislava 8. apríla (TASR) - Na hraničnom priechode Brodské - Lanžhot v smere do Českej republiky sa v utorok ráno tvorí kolóna nákladných vozidiel v pravom jazdnom pruhu po 17. kilometri. Dôvodom je vykonávanie opatrení v súvislosti so slintačkou a krívačkou na českej strane. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



„Vodičom motorových vozidiel odporúčame, aby na prejazd do Českej republiky využili aj menšie hraničné priechody ako Holíč - Hodonín (otvorené pre všetky vozidlá) alebo Skalica - Sudoměřice (otvorené pre vozidlá do 3,5 tony),“ uviedli policajti. Zároveň žiadajú vodičov nákladných vozidiel, aby nepredchádzali kolónu stojacich vozidiel.



Ako podotkli, doprava je usmerňovaná hliadkami dopravných policajtov. Ľavý jazdný pruh je aktuálne podľa ich slov plne prejazdný.