Na hraničnom priechode Jarovce - Kittsee je takmer hodinové zdržanie

Bratislava 26. marca (TASR) - Na diaľničnom hraničnom priechode Bratislava-Jarovce - Kittsee je takmer hodinové zdržanie. Informuje o tom Zelená vlna RTVS. Okrem toho sú v Bratislave hlásené dve dopravné nehody a kolóna v smere do Ivanky pri Dunaji.



S nárazovým zdržaním musia vodiči rátať pri dopravnej nehode na križovatke Prievozská - Miletičova. Nehoda je aj na Račianskej pri Ministerstve spravodlivosti SR smerom do centra. Zdržanie touto nehodou nie je spôsobené.



Zelená vlna upozornila na kolónu pri výjazde z Bratislavy smerom do Ivanky pri Dunaji. Vodiči sa zdržia do 15 minút.