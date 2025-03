Na hraničnom priechode Jarovce - Kittsee sú obmedzenia

Bratislava 27. marca (TASR) - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia na diaľničnom hraničnom priechode s Rakúskou republikou Jarovce - Kittsee, kde sa začalo s dekontamináciou prechádzajúcich vozidiel. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti v súvislosti s prijatými opatreniami na zamedzenie rozširovania vysoko nákazlivej vírusovej choroby hospodárskych zvierat slintačky a krívačky.



„Premávka je v smere do Slovenskej republiky usmerňovaná do dvoch jazdných pruhov pre osobné motorové vozidlá a do dvoch jazdných pruhov pre nákladné motorové vozidlá. Z uvedeného dôvodu treba na tomto hraničnom priechode počítať so zhustenou premávkou,“ uviedla polícia.