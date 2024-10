Na hraničnom priechode Jarovce–Kittsee zistili porušenia zákona

Bratislava 24. októbra (TASR) - Policajti zistili viaceré porušenia zákona pri dopravno-bezpečnostnej akcii na hraničnom priechode Jarovce - Kittsee na diaľnici D4. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková s tým, že akcia sa konala v stredu (23. 10.) od 10.00 do 14.00 h.



"V rámci koordinovanej cestnej technickej kontroly sa policajti zamerali okrem iného aj na technický stav vozidiel, dodržiavanie sociálnej legislatívy u vodičov nákladnej a autobusovej dopravy a prekročenie najväčších prípustných hmotností," uviedla Šimková.



Priblížila, že bratislavskí krajskí policajti zistili štyri prípady prekročenia najvyššej prípustnej hmotnosti a dve porušenia zákona o organizácií pracovného času v doprave, a to povinného odpočinku. V šiestich prípadoch išlo o nevyhovujúci technický stav vozidiel. "Tieto priestupky boli policajtmi vyriešené v blokovom konaní," podotkla hovorkyňa.



Policajti tiež na mieste zadržali tri osvedčenia o evidencii vozidla. U jedného vodiča ukázal orientačný test na prítomnosť omamných a psychotropných látok pozitivitu na kokaín a THC. Na mieste mu preto zadržali vodičský preukaz. "O ďalšom postupe rozhodne správny orgán," poznamenala hovorkyňa.



Plánovanú akciu podľa nej vykonali v súčinnosti s policajtmi Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave, so zástupcami ministerstva dopravy, Národného inšpektorátu práce, Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, Finančného riaditeľstva SR a s príslušnými orgánmi členských štátov.