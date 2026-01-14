< sekcia Regióny
Na hraničnom priechode Užhorod - Vyšné Nemecké otvorili peší koridor
Na ukrajinskej strane priechodu prebieha rekonštrukcia, ktorej sučasťou bolo aj vybudovanie pešieho koridoru.
Autor TASR,aktualizované
Vyšné Nemecké 14. januára (TASR) - Na hraničnom priechode Užhorod - Vyšné Nemecké v stredu slávnostne otvorili peší koridor, ktorý umožní občanom prechádzať hranicu s Ukrajinou pešo alebo na bicykli. Od spustenia skúšobnej prevádzky 3. januára ho využilo takmer 4000 ľudí. Ako uviedla štátna tajomníčka ministerstva financií Daniela Klučková, koridor pre peších a cyklistov je prínosom pre obidve krajiny.
Umožnenie pešieho prechodu je výsledkom spoločnej iniciatívy, ktorá vzišla zo spoločného zasadnutia vlád Slovenska a Ukrajiny. Na ukrajinskej strane boli realizované technické úpravy ako priechody, semafory a rampy pre bezpečný pohyb chodcov a cyklistov. „Finančná správa pripravuje projekt verejného obstarávania na rekonštrukciu našich priestorov - budov, prístupových ciest, toaliet a ďalšej infraštruktúry. Ide o projekt financovaný z prostriedkov CEF v hodnote približne osem až 8,5 milióna eur,“ uviedla Klučková.
Otvorenie koridoru nadväzuje na širšie dopravné priority Slovenska. Štátna tajomníčka ministerstva dopravy Denisa Žiláková pripomenula, že výstavba diaľnice D1 Bidovce - štátna hranica je strategická investícia. „Pracujeme aj na systéme e-queueing, ktorý v budúcnosti odstráni dlhé rady kamiónov na hranici. Rovnako sa venujeme rozvoju železničnej infraštruktúry a intermodálneho terminálu v Čiernej nad Tisou,“ spresnila.
Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Michal Kaliňák dodal, že cieľom je aj formovanie cezhraničných funkčných území, čo predstavuje investičnú príležitosť pre mestá a obce na oboch stranách hranice.
Na ukrajinskej strane priechodu prebieha rekonštrukcia, ktorej sučasťou bolo aj vybudovanie pešieho koridoru. Celkové náklady sú približne 200 miliónov hrivien. Terminál by mal byť dokončený v prvej polovici roka a slúžiť nielen autobusovej doprave, ale aj osobným vozidlám. Ukrajinská strana uviedla, že po úpravách očakávajú zvýšenie kapacity priechodu minimálne o 20 percent.
„Peší prechod otvára nové možnosti, nielen pre obyvateľov Užhorodu alebo Zakarpatskej oblasti, ale aj pre ľudí z Charkova, Kyjeva a ďalších miest,“ uviedol zástupca vedúceho kancelárie prezidenta Ukrajiny Viktor Mikita. Najväčšou otázkou podľa neho v tomto kontexte je, ako budú ľudia ďalej pokračovať vo svojej ceste na oboch stranách hraníc, preto o tom budú podľa neho ďalšie spoločné rokovania.
