Vo Vyšnom Nemeckom sú niekoľkohodinové čakacie lehoty

Vyšné Nemecké 29. novembra (TASR) – Čakacie lehoty pre nákladnú dopravu na cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké dosahujú na vstupe do Európskej únie (EÚ) 14 hodín a na výstupe 17 hodín. Informuje o tom Finančná správa (FS) SR na svojej webovej stránke.



„Príčinou je mimoriadny nárast počtu kamiónov, ktoré si po vyčerpaní limitu prepravných povolení na kalendárny štvrťrok, najmä v Poľsku, ale aj v Maďarsku, volia výstup z EÚ práve cez Slovensko v dôsledku úspor prepravných nákladov,“ spresnila hovorkyňa FS Drahomíra Adamčíková s tým, že stav ovplyvňuje aj priepustnosť, priestorová kapacita a infraštruktúra hraničného priechodu. Počet kamiónov, ktoré už boli vybavené slovenskými colnými orgánmi a ktoré dokáže prijať ukrajinská strana vo svojom colnom priestore, je podľa nej obmedzený. „Táto situácia vytvára zvýšený nápor rovnako na ukrajinskú stranu, ktorá vzhľadom na limitované kapacity nedokáže na vzniknutú situáciu flexibilne reagovať,“ dodala.



Podľa nej sa tento stav opakuje pravidelne každoročne koncom roka. Súvisí to aj s plnením záväzkov podnikateľských subjektov v rámci medzinárodného obchodu. „Ide o schengenskú hranicu a väčšie čakacie lehoty sú spôsobené aj aktuálnou pandemickou situáciou,“ doplnila Adamčíková.



FS podľa nej prijíma všetky potrebné organizačné a personálne opatrenia na elimináciu nepriaznivého stavu, no nemá priamy vplyv na počet vozidiel, ktoré sa rozhodnú pre prestup hranice týmto hraničným priechodom.